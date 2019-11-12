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محمد صلاح يغيب عن مباراتين لمنتخب مصر

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 21:42

محمد صلاح يغيب عن مباراتين لمنتخب مصر
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أكد منتخب مصر غياب النجم محمد صلاح عن مواجهتي كينيا وجزر القمر المقررتين يومي 14 و18 من الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وذكر طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، أن " اللاعب خضع لفحوصات طبية وتأكدت عدم جاهزيته لخوض المباراتين بعد إصابته في مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وعقد المدير الفني حسام البدري اجتماعًا مع صلاح بحضور مدير المنتخب محمد بركات والطبيب للترحيب به في المعسكر والاطمئنان عليه، وأشار صلاح وفقًا لبيان المنتخب إلى رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة.

وكان صلاح قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس، وتابع التدريبات المسائية التي خاضها الفراعنة على ملعب برج العرب.


#منتخب مصر
#محمد صلاح
#ليفربول
#كأس أمم أفريقيا

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