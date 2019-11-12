ميسي يفكر في تأجيل تمديد عقده!

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يفكر في تأجيل ملف تجديد عقده مع الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية "ميسي ليست لديه نية للرحيل عن برشلونة بنهاية هذا الموسم".

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، قد صرح مؤخرًا، بأن النادي يسعى لمنح الأرجنتيني عقدًا مدى الحياة.

لكن ميسي أكد أنه لا يُفضل توقع عقد مدى الحياة مع برشلونة، نظرًا لأن علاقته بالنادي أكبر من أي عقود.

وأضافت الصحيفة "ميسي لن يستغل بند الرحيل الموجود في عقده الحالي، وسينتظر إلى الموسم المقبل، للتفاوض على تجديد عقده".

يُذكر أن ميسي أكد أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في صفوف برشلونة، وشدد على عدم وجود أي نية للرحيل خلال الفترة المقبلة.