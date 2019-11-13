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آرسنال يمنح مدربه فرصة أخيرة

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 09:05

آرسنال يمنح مدربه فرصة أخيرة
المدرب الإسباني أوناي إيمري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي منح مدربه، أوناي إيمري، فرصة حتى بداية العام القادم، من أجل الحفاظ على وظيفته في ملعب الإمارات.

ووفقا لصحيفة "صن"، فإن آرسنال يعتقد أن مباريات الفريق المقبلة في البريمييرليغ، والتي ستكون أمام ساوثهامبتون ونوريتش وبرايتون ووست هام، فرصة ذهبية لتعديل وضعية الجانرز في جدول الترتيب.

ويعاني آرسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث بات يحتل المركز السادس، بعدما خسر السبت الماضي أمام ليستر بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12.

لكن مواجهات آرسنال مع مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، هي التي ستقرر مصير إيمري في ملعب الإمارات هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مايكل أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، قد يتولى تدريب آرسنال.

وقال مصدر داخل مانشستر سيتي في تصريحات صحفية "مايكل أرتيتا يحب العمل في السيتي، ويتعلم من أفضل مدرب في العالم وهو بيب غوارديولا".

وأضاف "يعلم الجميع أنه يريد أن يكون الرجل الأول هنا يومًا ما، لكن مايكل لا يزال لديه الكثير من المودة تجاه آرسنال منذ فترة لعبه هناك".


#آرسنال
#أوناي إيمري
#الدوري الإنجليزي

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