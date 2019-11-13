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برشلونة يحدد خليفة سواريز

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 08:57

برشلونة يحدد خليفة سواريز
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني حدد خليفة لمهاجمه الأوروغواياني، لويس سواريز.

وقالت شبكة "ESPN"، إن برشلونة يستهدف ضم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم ريد بول سالزبورغ، لخلافة لويس سواريز الذي تقدم في العمر.

ويبحث برشلونة عن مهاجم قوي لخلافة لويس سواريز الذي اقترب من عامه الـ33، ولا يوجد له بديل على دكة الفريق الكاتالوني.

ويعتبر هالاند (19 عامًا) من أبرز المواهب الصاعدة في قارة أوروبا، بعدما سجل في كافة مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف وضعته على رأس قائمة الهدافين في المسابقة القارية.

وارتبط اسم برشلونة مؤخرًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، لكن تألق هالاند بشكل مستمر، جذب أنظار مسؤولي البارسا.

ومن المتوقع أن يطلب ريد بول سالزبورغ، ما لا يقل عن 100 مليون يورو، للسماح برحيل هالاند، مما قد يشكل عقبة في طريق انتقاله لبرشلونة.


#برشلونة
#لويس سواريز
#إيرلينغ هالاند

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