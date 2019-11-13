هل يعود غوارديولا لتدريب بايرن ميونخ؟

أفادت تقارير صحفية، بأن هوية المدرب المقبل لفريق بايرن ميونخ الألماني، لا زالت تثير التكهنات، سيما مع عدم حسم مستقبل المدرب المؤقت هانز فليك مع الفريق.

ويشرف فليك على تدريب الفريق البافاري مؤقتًا، منذ إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن وضعت مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي المهمة عقب نهاية الموسم الحالي، إلا أنهم جميعا يرتبطون بعقود مع أنديتهم.

وأفادت الصحيفة بأن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، والهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، هما المرشحان الأكثر رواجًا في الفترة الماضية.

كما أشارت الصحيفة إلى دخول الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قائمة المرشحين بشكل مفاجئ، مع اقتراب عقده مع النادي الإنجليزي من نهايته في صيف عام 2021، بينما ألمحت إلى أنه لا يبدو سعيدا خلال عامه الرابع مع الفريق.

ويحلم مسؤولون داخل النادي البافاري بعودة غوارديولا إلى ملعب أليانز أرينا، إذ سبق له قيادة الفريق بين عامي 2013 و2016، رغم فشله في تلبية طموحات جماهير الفريق، لعدم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحتى الآن، لم يستطع غوارديولا قيادة مان سيتي للقب الأوروبي أيضًا، كما أنه بات بعيدًا عن الحفاظ على لقب البريمييرليغ، بعدما حلق ليفربول بالصدارة متقدما عليه بـ9 نقاط، مما يدفعه للتفكير في الرحيل بنهاية الموسم.

وكان غوارديولا قد صرح مؤخرًا بأنه لا يمكن لأي مدرب رفض بايرن ميونخ، حال تلقيه عرضًا من النادي الألماني لتدريب الفريق.