  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تركيا وفرنسا تتأهلان لـ"يورو 2020"

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 21:53

تركيا وفرنسا تتأهلان لـ"يورو 2020"
(الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات

حجز المنتخب التركي مقعدًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتعادل المنتخب التركي سلبيًا مع ضيفه الآيسلندي في الجولة التاسعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تركيا إلى 20 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد آيسلندا إلى 16 نقطة في المركز الثالث.

وجاء تأهل تركيا لأمم أوروبا قبل جولة من نهاية التصفيات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين المنتخب الآيسلندي صاحب المركز الثالث إلى أربع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوطي المباراة لينتهي بالتعادل السلبي، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباراتين ضمن المجموعة ذاتها، تلعب ألبانيا مع أندورا، وفرنسا مع مولدوفا.

وبفضل هذه النتيجة، تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم أيضا اليوم لكأس الأمم الأوروبية 2020 إثر التعادل السلبي بين المنتخبين الإيسلندي والتركي في المباراة.


#تركيا
#فرنسا
#يورو 2020

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تيري هنري مدرب في الدوري الأميركي
تيري هنري مدرب في الدوري الأميركي

2019-11-14

كلاسيكو كوبا أميركا: ميسي حاضر ونيمار مستبعد
كلاسيكو كوبا أميركا: ميسي حاضر ونيمار مستبعد

2019-11-14

اعتزال بوب ومايك براين لعب كرة المضرب
اعتزال بوب ومايك براين لعب كرة المضرب

2019-11-14

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13