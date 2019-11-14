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ليون يسعى لاستعادة بنزيمة

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 23:59

ليون يسعى لاستعادة بنزيمة
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق أولمبيك ليون الفرنسي يرغب في استعادة نجمه السابق، كريم بنزيمة، من ريال مدريد الإسباني.

وصرح جونينيو المدير الرياضي للنادي الفرنسي "أود التقدم بعرض لبنزيمة، لكي يختتم مسيرته مع ليون".

وأضاف في تصريحات لقناة ناديه "بنزيمة حقق كل شيء، فهو واحد منا، لذا لماذا لا نبذل جهدا في إقناعه بالعودة إلينا، أنتظر الوقت المناسب للتحدث معه في الأمر".

وأشار جونينيو "كريم سينهي مسيرته بصفوف أولمبيك ليون".

وكان جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون صرح في آذار/مارس الماضي بأنه حاول ضم بنزيمة في صيف 2018 إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مالية.

كما صرح مهاجم ريال مدريد في أيار/مايو الماضي بأنه لن يعود إلى فرنسا في الوقت الحالي، علمًا بأنه قدّم مستويات رائعة مع ليون قبل الانتقال إلى الملكي في صيف 2009.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع ريال مدريد في صيف 2021، علما بأنه بات النجم الأول للفريق هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفا وصنع خمسة لزملائه في 15 مباراة بكل البطولات.


#ليون
#كريم بنزيمة
#ريال مدريد

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