مصر على أهبة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر رغم مغادرة صلاح

قال مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام البدري، إنه واثق بقدرات كافة لاعبي تشكيلة المنتخب، رغم مغادرة النجم، محمد صلاح، للمعسكر التدريبي استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 بسبب الإصابة.

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، أول من أمس، عدم مشاركة صلاح (27 عاما) في مباراتي كينيا وجزر القمر المقررتين، اليوم الخميس ويوم الإثنين المقبل، على الترتيب ضمن المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومما يذكر ان صلاح لم يشارك في تدريبات المنتخب الأخيرة على ملعب "برج العرب" بسبب معاناته من إصابة تعرض لها خلال لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقه ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وأشار البدري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، إلى جاهزية المنتخب المصري بالقول، إن "محمد صلاح مُصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي في البريميرليغ. كان يرغب أن يكون موجودا، لكنه غادر المعسكر (بسبب الإصابة)، ولكن لدي البديل".

وأعرب البدري عن اقتناعه بالوجوه الجديدة التي انضمت للمعسكر وثقته في قدراتهم وقيادة المنتخب المصري في المباراة، بالقول إنه "لدي 24 لاعبا أثق في إمكانياتهم. مباراة كينيا ليست سهلة. أتمنى أن تحضر الجماهير لأن وجودهم يطور من مستوى اللاعبين".

إلى ذلك، كشف البدري النقاب عن إمكانية ضم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الأولمبي للمعسكرات المقبلة بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة حاليا في مصر.