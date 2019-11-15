غريزمان يواجه تحد مع برشلونة

اعتبر نجم فريق برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، أنه دخل في تحد جديد مع نفسه داخل صفوف الفريق الكاتالوني.

وذكر غريزمان عقب فوز فرنسا على مولدوفا (2-1) في تصفيات يورو 2020 "اللعب في المحور هو الأفضل لي، لأنه يمنحني خيارات أكثر، لقد أديت مهام هذا المركز لمدة 5 سنوات".

وأضاف "بعد الانتقال إلى برشلونة ألعب في مركز جديد، يجب أن أتأقلم معه".

وبسؤاله هل تركت ركلة الجزاء لأوليفييه جيرو، ليسجل هدف الفوز على مولدوفا، رد نجم البارسا "لقد أخذ جيرو الكرة بثقة، وسددها بنجاح".

وتابع "الأداء أمام مولدوفا لم يكن جيدًا خاصة في الشوط الأول، وبين الشوطين نقل لنا المدرب ديشامب بعض الملاحظات، وكان رد فعلنا جيدًا، لكن بشكل عام لم نكن في أفضل حالة، ولن يتذكر أحد سوى الفوز والنقاط الثلاث".

وأتم غريزمان تصريحاته "لا أجد سببًا لهذا الأداء المتواضع، لن أبحث عن أعذار، والآن علينا الاستعداد لمواجهة ألبانيا، ورغم ضيق الوقت وتبقي 3 أيام فقط، إلا أن علينا العمل بكل قوة لتحقيق الفوز وإنهاء مشوار التصفيات في صدارة المجموعة".