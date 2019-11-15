فريقان أرجنتينيان يتنافسان لضم سواريز

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، يحظى باهتمام فريقين أرجنتينيين اللذين يسعيان للحصول على خدماته.

وقال موقع "TNT"، إن سواريز يعرف أن برشلونة يسعى لجلب مهاجم شاب، وهو ما يدفعه للتفكير في الرحيل.

وأشار التقرير الذي أبرزته صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن هناك ناديين أرجنتينيين يسعيان لضم سواريز، وهما بوكا جونيورز وسان لورينزو.

وأوضح الموقع أن انتقال سواريز لبوكا جونيورز يعتمد على من سيحسم نتيجة الانتخابات في النادي، مشيرًا إلى أن التعاقد مع هداف برشلونة سيمثل دفعة قوية لبوكا الذي سبق وضم كارلوس تيفيز ودانيللي دي روسي.

وعلى الجانب الآخر، كان نائب رئيس سان لورينزو قد منح سواريز مؤخرًا قميص النادي، وعضويته، وصرح قائلًا، إنه يحلم بضم سواريز.