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برشلونة يرفض عرضا من البريمييرليغ لضم راكيتيتش

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 14:15

برشلونة يرفض عرضا من البريمييرليغ لضم راكيتيتش
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني رفض عرضا من الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن راكيتيتش غير راضٍ عن دقائق المشاركة التي يحصل عليها هذا الموسم في برشلونة، ويرغب في البحث عن الانتقال لنادٍ جديد.

وأشارت إلى أن راكيتيتش تلقى عرضًا إنجليزيًا في الفترة الأخيرة بقيمة 15 مليون يورو، إلا أن برشلونة رفضه على الفور بسبب أن النادي يستهدف الحصول على 35 مليونًا على الأقل.

وأوضحت أن راكيتيتش أيضًا لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي فإن الفرص الأخرى المتاحة أمامه هي الانضمام لميلان أو إنتر أو يوفنتوس.

وكشفت "سبورت" أن يوفنتوس هو أكثر مشروع يقنع راكيتيتش، ولكن النادي الإيطالي غير مهتم بضم النجم الكرواتي، إلا في حالة الاستغناء عن لاعب آخر في وسط الملعب مثل بليز ماتويدي.

يذكر أن تعاقد برشلونة مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ وراء بقاء راكيتيتش كثيرًا على مقاعد البدلاء هذا الموسم.


#برشلونة
#إيفان راكيتيتش
#الدوري الإنجليزي

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