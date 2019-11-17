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بنزيمة: أنا من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية!

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 02:35

بنزيمة: أنا من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية!
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

ردّ نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، بقوة على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو جريت، التي أطلقها مؤخرا فيما يتعلق بمسيرة الأول الدولية.

وكان لو جريت قد قال "مغامرة بنزيمة مع فرنسا انتهت. إنه لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع الديوك انتهت".

وكتب بنزيمة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نويل. اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولكن عليك أن تعرف أنني فقط من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية".

وأضاف "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب مع أحد البلدان التي أكون مؤهلا للتواجد معها، وسنرى ما سيحدث".

يُذكر أن بنزيمة هداف الدوري الإسباني حاليًا برصيد 9 أهداف، لم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذو الأصول الجزائرية بعد ذلك.

وبرر ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي، استبعاده لبنزيمة من خططه بأنه قرار فني فقط وليس لأي أسباب أخرى.


#كريم بنزيمة
#منتخب فرنسا
#نويل لو جريت
#ريال مدريد
#ديدييه ديشامب

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