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أنشيلوتي مرشح للعودة للتدريب في الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 19:16

أنشيلوتي مرشح للعودة للتدريب في الدوري الإنجليزي
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق وأن درب تشيلسي من قبل بين عامي 2009 و2011.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أنشيلوتي دخل ضمن قائمة تضم 3 مرشحين، لتولي القيادة الفنية لتوتنهام، حال رحيل المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو.

وأوضحت الصحيفة، أن الثنائي الذي ينافس أنشيلوتي على هذا المنصب، يتمثل في جوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج، وإدي هاو المدير الفني لبورنموث.

ويمر توتنهام بموسم مرير، رغم خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 14 نقطة.

وبدوره، يعيش أنشيلوتي فترة عصيبة مع نابولي، بسبب تراجع النتائج مؤخرًا، وتمرد اللاعبين ضد رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس.


#نابولي
#كارلو أنشيلوتي
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي
#توتنهام هوتسبير
#ماوريسيو بوكيتينو

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