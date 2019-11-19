  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

وكيل غوارديولا يرد على إمكانية العودة لبايرن ميونخ

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 14:06

وكيل غوارديولا يرد على إمكانية العودة لبايرن ميونخ
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

رد وكيل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، جوسيب ماريا أوروتبيج، على الأنباء التي ربطت المدرب الإسباني بالعودة لتدريب بايرن ميونخ الألماني.

وذكر أوروتبيج، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء "بيب لديه ذكريات جيدة في ميونخ ولا يزال لديه أصدقاء هناك، لكنه لم يبد في أي وقت رغبة في العودة للتدريب بألمانيا".

جاء ذلك بعد أن أثار أوروتبيج التكهنات حول احتمالات انتقال المدرب غوارديولا أمس الإثنين، عندما صرح لموقع "سبوكس كوم" قائلاً "في كرة القدم، لا يوجد شيء مؤكد".

ويبحث البايرن، عن مدرب جديد بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في وقت سابق هذا الشهر، وأسند النادي مهمة الفريق إلى هانسي فليك بشكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري، لكن مع إمكانية استمراره لوقت أطول.

وقال أوروتبيج "غوارديولا دائمًا يلتزم بعقوده. أنفي كل الشائعات. بيب غوارديولا سعيد للغاية في مانشستر".


#بيب غوارديولا
#بايرن ميونخ
#مانشستر سيتي

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رسميا: إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا
رسميا: إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا

2019-11-19

مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة مدوية
مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة مدوية

2019-11-19

تقارير: إشارة حول إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد
تقارير: إشارة حول إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد

2019-11-19

الأكثر قراءة

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

2019-11-18
عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي

عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي

2019-11-18
ليبرمان يجنح للوحدة ونتنياهو للتحريض وغانتس يسابق الوقت

ليبرمان يجنح للوحدة ونتنياهو للتحريض وغانتس يسابق الوقت

2019-11-18
يوميات غزة

يوميات غزة

2019-11-18
ريفلين يعارض حكومة أقلية: لن تتمكن من لأم الشروخ

ريفلين يعارض حكومة أقلية: لن تتمكن من لأم الشروخ

2019-11-18