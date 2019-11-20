تشيلسي يسعى لضم لاعب جزائري

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم منتخب الجزائر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود رغبة لدى النادي الإنجليزي في التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس الفرنسي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن عطال (23 عامًا) دخل في حسابات تشيلسي، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي مهتم بالتوقيع مع عطال في أقرب وقت ممكن.

لكن المشكلة التي ستواجه البلوز، هو امتداد عقد النجم المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده مؤخرًا، حتى عام 2023، مما سيجعل هناك صعوبة في التفاوض.

ويتمتع عطال باهتمام كبير من قبل أندية أوروبية كبيرة، من ضمنها ميلان، الذي يسعى لضمه إلى جوار مواطنه إسماعيل بن ناصر، الحائز على جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا، والذي انضم إلى الروسينيري مطلع هذا الموسم، قادمًا من إمبولي.