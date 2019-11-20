راموس يغيب عن تدريبات ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يستعد لملاقاة نظيره ريال سوسييداد، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

واستعاد مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، عددا من اللاعبين الدوليين، عقب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، مثل كارفاخال، وفاران، وفالفيردي، وأريولا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدافع وقائد الميرينغي، سيرجيو راموس، لم يتدرب مع المجموعة على العشب.

وواصل كل من، غاريث بيل، إيدين هازارد وتيبو كورتوا، الغياب نظرًا لوجودهم حتى الآن مع منتخبي ويلز وبلجيكا، ويُنتظر انضمامهم غدًا بجانب اللاعبين البرازيليين.

واعتمد زيدان على عدد من لاعبي فريق الشباب، في مران اليوم، وهم: "ألتوبي، بايزا، بلانكو، جيلا"، بينما واصل المصابون "أسينسيو، ناتشو، خاميس رودريغيز" خوض البرامج التأهيلية.