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رسميا: مورينيو يعود للتدريب في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 12:21

رسميا: مورينيو يعود للتدريب في البريمييرليغ
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، وبشكل رسمي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لغاية عام 2023.

وأبرز توتنهام، عبر موقعه الرسمي، أن مورينيو "أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي".

وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".

وأضاف "لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسا في غرفة الملابس".

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أنه تم الاتصال بمورينيو، مساء أمس، لمعرفة موقفه من خلافة بوكيتينو.

وأوضحت أن مسؤولي توتنهام قضوا الليل بأكمله، في محادثات مع مورينيو حول تفاصيل العقد.

وبذلك سيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في البريمييرليغ.

ويحلم مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.


#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#الدوري الإنجليزي
#ماوريسيو بوكيتينو

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