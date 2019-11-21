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مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي ستُعقد في الدوحة

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 22:23

مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي ستُعقد في الدوحة
(فيسبوك)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، عن إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري، يوم 14 شباط/ فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، وتوّج الترجي التونسي بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وكان مقرر إقامة المباراة في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، إلا أنّ أزمة حسم اللقب بقرار من المحكمة الرياضيّة الدوليّة، عقب انسحاب نادي الوداد المغربي من لقاء الإياب اعتراضًا على عدم وجود تقنيّة مساعدة التحكيم بالفيديو "في ايه آر" في ملعب رادس بتونس، أمام التّرجي تسبب في تأجيل المواجهة.

وكانت النسخة الماضية من مسابقة الكأس السوبر، قد أُقيمت في الدوحة وجَمعت بين التّرجي والرّجاء البيضاوي المغربي المتوج باللقب.

ومن قرارات اللجنة التنفيذية التي ترأسها الملغاشي، أحمد أحمد، التصديق على إلغاء عقد شركة "لاغاردير" الفرنسية، المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي، واعتبار ممثلي أفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث في دوري الأبطال لموسم 2020-2021.

وأشار بيان الاتحاد انه خلال الاجتماع "قدمت الأمين العام للفيفا والمندوب العام لإفريقيا، فاطمة سامورا، لأعضاء اللجنة التنفيذية نظرة عامة على خارطة طريق فيفا-كاف المشتركة للإصلاح، والتي تركز على الإدارة المالية والحكم الرشيد والتنظيم الفعال والمهني للمسابقات والنمو وتطوير كرة القدم الأفريقية".


#كرة القدم
#كأس السوبر الإفريقي
#الترجي
#الزمالك

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