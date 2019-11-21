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هل يصمد كريستال بالاس أمام ضغط ليفربول؟

تاريخ النشر: 21/11/2019 - 11:54

هل يصمد كريستال بالاس أمام ضغط ليفربول؟
(أ ب)
عرب ٤٨

في مبارة قوية، يواجه فريق كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، ليفربول، في مباراتهما في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال لاعب كريستال بالاس، أندروس تاونسند، إنه ينبغي على فريقه أن يجد طريقة للتعامل مع الضغط القوي من ليفربول في بداية كل شوط، إذا كان يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية.

ولم يخسر ليفربول في الدوري هذا الموسم، ويتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عقب الفوز 3-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الماضية. وأحرز ليفربول ثمانية أهداف من أصل 28 خلال أول ربع ساعة في كل شوط.

وقال تاونسند لموقع رابطة الدوري الإنجليزي ”هذا مذهل. يبذل الفريق مجهودا ضخما حتى يفرض ضغطا كبيرا في أول 15 دقيقة، وهذا ما حدث أمام مانشستر سيتي. رغم أن الفريق لم يكن يلعب بشكل جيد فقد وجد نفسه متقدما 2-صفر".

ويعتقد تاونسند أن بالاس، صاحب المركز 12، يجب أن يعتمد على الهجمات المرتدة إذا كان يرغب في امتلاك أي فرصة في تحقيق مفاجأة، كما حدث عند الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد، والتعادل 2-2 مع أرسنال خلال الموسم الجاري.

وقال تاونسند "ندرك أننا لن نستحوذ لفترات طويلة على الكرة. نعرف أنه يجب أن ندافع لمدة 90 دقيقة حتى لو كنت تلعب كجناح".

 


#كريستال بالاس
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#كرة القدم

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