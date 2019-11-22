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جماهير مانشستر يونايتد تطالب بالتعاقد مع بوكيتينو

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 14:03

جماهير مانشستر يونايتد تطالب بالتعاقد مع بوكيتينو
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، دعت إدارة الفريق للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وكان بوكيتينو قد أقيل من تدريب توتنهام هوتسبير، ليحل مكانه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعقد يمتد لغاية موسم 2022-2023.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه رغم فوز اليونايتد في خمس من آخر ست مباريات، وحالة الفريق الجيدة، إلا أن الجماهير لا تزال تدعو لإقالة سولسكاير والتعاقد مع بوكيتينو.

وكان المدرب الأرجنتيني من أبرز المرشحين لخلافة مورينيو على مقعد المدير الفني لمانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي، ولكن تمسك إدارة توتنهام بخدماته مثل عقبة كبيرة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.


#مانشستر يونايتد
#ماوريسيو بوكيتينو
#أولي جونار سولسكاير

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