ريال مدريد يرفض ضم ويليان في صفقة مجانية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يرفض التعاقد مع أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد البرازيلي ويليان مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي يحظى باهتمام برشلونة الإسباني، وأنه سينضم للنادي الكاتالوني عقب انتهاء عقده.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وكيل ويليان تواصل مع إدارة ريال مدريد، لمعرفة موقفها من ضم النجم البرازيلي في الصيف المقبل بشكل مجاني.

ورغم عدم تحمل خزينة ريال مدريد لأي مقابل نظير ضم ويليان، إلا أن مسؤولي الميرنغي أبلغوا الوكيل برفض زين الدين زيدان مدرب الملكي فكرة التعاقد معه، لأنه لا يتوافق مع خططه للمستقبل.

وأشار التقرير إلى أن زيدان مهتم بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.