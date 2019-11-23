  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يخطط لضم مدافع بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 01:43

برشلونة يخطط لضم مدافع بايرن ميونخ
النجم الألماني جوشوا كيميتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد النجوم البارزين في بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن البارسا وضع الألماني جوشوا كيميتش ظهير البايرن، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات.

 ويسعى مسؤولو البارسا لتعزيز قوة الجبهة اليمنى للفريق، رغم امتلاك الثنائي نيلسون سيميدو وموسى واجي.

 رغم ذلك، أفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن النادي الكتالوني ليس لديه فرصة في الظفر بتوقيع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، لارتباطه بعقد مع بايرن حتى عام 2023.

كما يصعب تفريط النادي البافاري في الدولي الألماني، الذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق الرئيسية والقائد المستقبلي له.

وأشارت الصحيفة إلى خطة برشلونة البديلة حال فشله في ضم كيميتش، حيث ينوي التحرك نحو لوكاس كلوسترمان، ظهير لايبزيج الألماني، الذي ينتهي تعاقده في صيف 2021.


#برشلونة
#جوشوا كيميتش
#بايرن ميونخ

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا قال كريستيانو عن استبعاده من مباراة أتالانتا؟
ماذا قال كريستيانو عن استبعاده من مباراة أتالانتا؟

2019-11-23

مدرب برشلونة على الانتقادات ضد غريزمان وبيكيه
مدرب برشلونة على الانتقادات ضد غريزمان وبيكيه

2019-11-22

ريال مدريد يرفض ضم ويليان في صفقة مجانية
ريال مدريد يرفض ضم ويليان في صفقة مجانية

2019-11-22

الأكثر قراءة

تقديرات: مندلبليت سيعلن أن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة

تقديرات: مندلبليت سيعلن أن نتنياهو ليس مؤهلا لتشكيل حكومة

2019-11-22
حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

2019-11-22
إعلان بومبيو حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية.. الحيثيات والدوافع

إعلان بومبيو حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية.. الحيثيات والدوافع

2019-11-22

"الشبهات ضد ترامب أخطر مما فعله نيكسون في ووترغيت"

2019-11-22
مستوطنون يحرقون عشرات المركبات جنوب وشرق نابلس

مستوطنون يحرقون عشرات المركبات جنوب وشرق نابلس

2019-11-22