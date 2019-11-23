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مورينيو يحدد أولى صفقات توتنهام هوتسبير

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 15:07

مورينيو يحدد أولى صفقات توتنهام هوتسبير
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، قد حدد أولى الصفقات التي من المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إن مورينيو طلب التعاقد مع مواطنه ريكاردو بيريرا ظهير أيمن ليستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتبر بيريرا من القوام الأساسي لليستر سيتي، منذ انضمامه للثعالب في صيف 2018، قادمًا من بورتو مقابل 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يرى أن ريكاردو بيريرا هو البديل المثالي للدولي الإنجليزي كيران تريبيير، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد مطلع هذا الموسم.

وشارك ريكاردو بيريرا في 50 مباراة منذ انضمامه لصفوف ليستر سيتي، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 9 آخرين.


#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#ريكاردو بيريرا

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