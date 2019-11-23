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ميسي يكشف عن الجائزة الأغلى في مسيرته

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 09:36

ميسي يكشف عن الجائزة الأغلى في مسيرته
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن الجائزة الأغلى بالنسبة له من بين جميع الجوائز التي توج بها طوال مسيرته.

جاء ذلك خلال فيلم وثائقي عن مسيرة النجم الأرجنتيني، يحمل عنوان "أصبحت ليونيل ميسي"، تحدث فيه قائد البلوغرانا عن رحلته مع كرة القدم، منذ أن كان صغيرًا.

وقال ميسي، خلال هذا الفيلم "الكرة الذهبية جائزة تستحق التقدير، الأولى تحديدًا هي الأكثر تميزًا بالنسبة لي".

وحقق "البرغوث" كرته الذهبية الأولى، عام 2009، بعد فوزه مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعن بدايته برفقة النادي الكاتالوني، تحدث قائلا "كنت في برشلونة لمدة 15 يومًا، ثم عدت إلى الأرجنتين، وبعدها بشهور قليلة اتصلوا بي، وأخبروني بقبولي في الاختبارات".

وأضاف "لقد أردت القدوم إلى برشلونة، وتحقيق حلمي باللعب هنا، كنت سعيدًا للغاية أنا وعائلتي".

وتابع "الحقيقة أنني لم أكن أدرك حجم التغيير الذي سيحدث لي، في ذلك الوقت.. كنت طفلًا صغيرًا، كل ما أردته هو المجيء إلى برشلونة، لم أكن على دراية بصعوبة التغيير بالنسبة لي ولعائلتي".

وتذكر ميسي هدفه الأول مع البارسا، وكان في مرمى خيتافي، حيث قال "كان مميزًا جدًا، رونالدينيو جعلني أشعر بالمزيد من الاسترخاء".

وأردف "عندما صُعدت للفريق الأول، كان (رونالدينيو) أول من عانقني.. وضعني تحت ذراعيه وأرشدني في جميع الأوقات، الحقيقة ليس هو فقط، لكن جميع اللاعبين الكبار".


#برشلونة
#ليونيل ميسي
#الكرة الذهبية

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