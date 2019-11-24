هازارد: صلاح أجدر بالكرة الذهبية من ميسي!

نقلت تقارير صحفية، عن نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، قوله إن "الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان "سيكون أحد أفضل لاعبي العالم"، وإنه إذا كان بإمكانه "المساهمة" في انضمامه للفريق الملكي، فلن يتأخر.

وقال لاعب تشيلسي السابق، خلال تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، قبل يومين من مواجهة الريال وسان جيرمان، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، في خامس جولات دوري أبطال أوروبا "سيكون (مبابي) أفضل لاعبي العالم، في غضون سنوات قليلة.. هو يمتلك موهبة كبيرة".

وأضاف "إذا استمر هكذا، سيصبح أفضل لاعبي العالم عبر التاريخ.. لاعب كرة القدم يحلم دائما باللعب ضمن الأفضل، وإذا كان غدا بإمكاني المساعدة في جلبه لريال مدريد، سأفعل.. رغم أنني لا أعتقد أن أحدا سيطلب رأيي".

ودعم صاحب الـ28 عاما، مسألة عودة زميله في الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة، لمنتخب بلاده.

وقال في هذا الصدد "يجب الحكم عليه فقط من خلال الأداء، أما غير ذلك فهي مشكلة الفرنسيين".

وأردف هازارد "ليس من الطبيعي عدم استدعاء كريم، لأنه المهاجم الأفضل في العالم حاليا.. هو يسجل، ويلعب في الفريق الأفضل في العالم.. فرنسا قوية بدونه، لكنها ستزداد قوة في وجوده".

ويرى أنه لم يكن ليمنح الكرة الذهبية للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، حيث يرى أن "أحد لاعبي ليفربول" هو من يستحقها، مرشحا الثلاثي، السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأتم بقوله "لو وفق ماني في التتويج بكأس أمم إفريقيا، لفاز بها دون أي نقاش، وكذلك صلاح يستحقها، وهو صديقي".