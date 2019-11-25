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ماذا قال غريزمان عن علاقته مع ميسي؟

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 09:32

ماذا قال غريزمان عن علاقته مع ميسي؟
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق نجم برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، إلى طبيعة علاقته مع قائد "البلوغرانا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي أثيرت حولها الكثير من التكهنات، مؤخرا.

وذكر غريزمان خلال حوار مع الموقع الرسمي ليويفا "أنا خجول ولا أشعر بالراحة في التحدث مع الأشخاص، ولست الذي يبدأ المحادثات.. لكن سواريز وميسي وأنا، بدأنا نعرف الكثير عن بعضنا البعض، وسبق وتناولنا العشاء معًا".

وأضاف "لا يمكن أن تتحسن علاقتنا إلا بمرور الوقت، وبالتأكيد ما يحدث على أرض الملعب، سيساعدنا على الشعور براحة أكبر".

وعن ميسي، قال "إنه لاعب لن نرى مثله خلال الأربعين عاما المقبلة، لا يمكننا سوى الاستمتاع بما يقدمه، سواء كزملاء له أو المشجعين أو مدربه، لأن ما يفعله بالكرة لا يُصدق، إنها سعادة حقيقية أن نراه يلعب".

وتابع "هناك تشابه بين برشلونة وريال سوسييداد، فهم لا ينظرون إلى طولك أو إذا كنت سريعًا أم لا، الشيء الوحيد هو موهبتك وما يمكنك فعله بالكرة.. أعتقد أنه من الجيد بالنسبة لي أنني بدأت باللعب هناك، حيث تعلمت الكثير حول الاحتفاظ بالكرة والهجوم".

وحول أسباب رحيله عن أتلتيكو مدريد، أجاب نجم الروخي بلانكوس السابق "لم أرحل للفوز بدوري أبطال أوروبا أو المزيد من الألقاب، بل أتيت إلى برشلونة لأتعلم أسلوبًا جديدًا في كرة القدم، والتكيف مع فلسفة جديدة، وتحسين الأشياء على المستوى الشخصي".

وأوضح "كان الهدف هو اللعب في نادٍ يرى كرة القدم بطريقة مختلفة، لأنه لا يوجد شك بالنسبة لي، في أن أتلتيكو مدريد قادر على الفوز بالليغا أو دوري الأبطال، في أي وقت، فهم يملكون فريقًا جيدًا جدًا، ومدربهم أيضًا".

واستكمل غريزمان "يتوجب على اللاعب مشاهدة مبارياته ورؤية الفرص، وما يفعله حين يملك فريقه الكرة، فتتعلم بهذه الطريقة، وأنا الآن ألعب على الطرف الأيسر، وهو مركز جديد بالنسبة لي، وأعمل بجد لكي أعتاد عليه".

وواصل بطل العالم 2018 "أحتاج لتعلم كيف يلعب زملائي، فالجميع جديد بالنسبة لي، ولا زلت لا أعرف كيف يتحرك سواريز وميسي وديمبلي.. أحاول أن أتعلم في أسرع وقت، لأن الفريق يحتاجني، لكن في بعض الأوقات يكون ذلك صعبا".

واختتم بقوله "حين أملك الكرة، لا زلت أفتقد للثقة للتمرير أو التسديد على المرمى، لكن ذلك سيأتي في الوقت المناسب".


#أنطوان غريزمان
#برشلونة
#ليونيل ميسي
#لويس سواريز

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