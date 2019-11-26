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نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد!

تاريخ النشر: 26/11/2019 - 09:34

نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قد لا يكون جاهزا لخوض مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن نيمار قام باختبار قدمه اليمنى في مران سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد.

وأوضح البرنامج الإسباني، أن نيمار شعر ببعض الآلام أثناء تحريك قدمه اليمنى، مع العلم أنه عائد مؤخرًا من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في المباريات قبل التوقف الدولي الأخير.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، أكد جاهزية نيمار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

يذكر أن سان جيرمان صعد رسميًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن الفوز أو التعادل اليوم يضمن له الحفاظ على صدارة المجموعة.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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