  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

المنتخب القطري يسعى لتصحيح المسار في "خليجي 24" من بوابة اليمن

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 14:30

المنتخب القطري يسعى لتصحيح المسار في "خليجي 24" من بوابة اليمن
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

يشهد ملعب "خليفة الدولي" بالدوحة، غدًا الجمعة، صداما قويا من العيار الثقيل بين المنتخب القطري ونظيره اليمن في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

ويدخل المنتخبان المباراة بهدف تصحيح المسار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتمسك بأمل التأهل لنصف النهائي للبطولة، بعد أن تلقى كل منهما الهزيمة في الجولة الأولى للمجموعة.

ويسعى المنتخب القطري لمصالحة جماهيره بعد البداية الغير موفقة للبطولة المقامة على أرضه والخسارة التي تلقاها في مباراة الافتتاح أمام العراق بنتيجة 1 -2، حث يدخل لقاء الغد دون رصيد من النقاط.

ويمتلك المدير الفني للعنابي، الإسباني فليكس سانشيز باس، مجموعة مميزة من اللاعبين مثل، سعد عبد الله الشيب وبسام الراوي وعبد الكريم حسن الحاج وكريم بوضياف وطارق سلمان والمعز علي عبد الله وسالم الهاجري وغيرهم من النجوم.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب اليمني لتحسين الصورة بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى في البطولة والخسارة أمام الإمارات بثلاثية نظيفة، وظهور الفريق بشكل أقل من المتوقع.

ويعتمد مدرب المنتخب اليمني، سامي حسن، على مجموعة جيدة من اللاعبين مثل، سالم عوض ومدير عبد ربه وناصر الغواشي وعماد علي توفيق وعبد الواسع المطري وأحمد الحيفي وعلاء الدين نعمان.

وتعد هذه هي المواجهة السادسة بين المنتخبين في بطولات خليجي، حقق المنتخب القطري الفوز في أربع مباريات وتعادلا مرة واحدة. وأحرز العنابي 11 هدفًا فيما سجل المنتخب اليمني هدفين فقط في تاريخ مواجهتهما في البطولة.


#خليجي 24
#كأس الخليج
#المنتخب القطري

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات عربية ساخنة في منافسات دوري أبطال أفريقيا
مواجهات عربية ساخنة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

2019-11-28

دوري الأبطال: ليفربول ونابولي يتعادلان ويؤجلان تأهلهما
دوري الأبطال: ليفربول ونابولي يتعادلان ويؤجلان تأهلهما

2019-11-28

دوري الأبطال: برشلونة يسحق دورتموند ويتأهل
دوري الأبطال: برشلونة يسحق دورتموند ويتأهل

2019-11-28

الأكثر قراءة

شعاع مصاروة رئيسا لبلدية الطيبة وغرة لجت وجولة ثانية في باقة

شعاع مصاروة رئيسا لبلدية الطيبة وغرة لجت وجولة ثانية في باقة

2019-11-27
طائرات الاحتلال تقصف في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف في قطاع غزة

2019-11-27

"الجمعة السوداء": وحش الاستهلاك يتربّص بكم

2019-11-27
الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان قرار بينيت بوقف تحرير جثامين شهداء

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان قرار بينيت بوقف تحرير جثامين شهداء

2019-11-27
النقب: اعتقال طالب بشبهة الاعتداء على مديرة مدرسة

النقب: اعتقال طالب بشبهة الاعتداء على مديرة مدرسة

2019-11-27