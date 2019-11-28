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خسارة طرابزون تُشعل المجموعة الثالثة في "الدوري الأوروبي"

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 21:00

خسارة طرابزون تُشعل المجموعة الثالثة في "الدوري الأوروبي"
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

أشعلت الهزيمة التي تلقاها طرابزون سبور التركي، اليوم الخميس، صراع القمة في المجموعة الثالثة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوربا ليغ، وخسر طرابزون من ضيفه خيتافي الإسباني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة، وأحرز هدف اللقاء الوحيد، خايمي ماتا في الدقيقة 50.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب كراسنودار الروسي على ضيفه بازل السويسري بنفس النتيجة بهدف دون رد، وأحرز هدف الفريق الروسي، البرازيلي أريسلينيس دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وبذلك، يتصدر بازل المجموعة برصيد 10 نقاط، وخيتافي الثاني بـ 9 نقاط بفارق الأهداف عن كراسنودار، وطرابزون الرابع والأخير بنقطة واحدة.


#كرة قدم
#الدوري الأوروبي
#طرابزون
#خيتافي

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