دوري الأبطال: برشلونة يسحق دورتموند ويتأهل

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين لويس سواريز، ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، وفي المقابل سجل هدف دورتموند اللاعب جادون سانشو.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأ الضيوف المباراة بتهديد قوي، حيث استغل لاعبو دورتموند خطأ مشتركًا من ثنائي برشلونة راكيتيتش وأومتيتي، للوصول إلى منطقة جزاء البارسا، وسدد شولز كرة لكنها مرت بجانب المرمى في الدقيقة الأولى.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، حيث استقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش كرة من زميله ديمبلي في المنطقة وسدد كرة قوية، لكنها اصطدمت بالمدافع أكانجي في الدقيقة 7.

وسجل لويس سواريز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 21، مستغلًا تمريرة في العمق من ليونيل ميسي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

واشتكى الفرنسي عثمان ديمبلي من إصابة عضلية تعرض لها في الدقيقة 25، ليُقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الدفع بأنطوان جريزمان بدلا منه.

وابتسم الحظ هذه المرة لسواريز، لتسجيل الهدف الافتتاحي لبرشلونة في الدقيقة 29، حيث استقبل تمريرة من ليونيل ميسي خلف دفاعات دورتموند، وانفرد بالحارس وسجل.

وتألق الحارس بوركي لاعب بوروسيا دورتموند، في التصدي لتسديدة قوية من ليونيل ميسي في الدقيقة 31، ليحرمه من التسجيل.

ورد سواريز الهدية لميسي بعد 4 دقاق فقط، حيث مرر كرة للأرجنتيني في منطقة الجزاء، وسددها على يسار الحارس رومان بوركي، وضاعف النتيجة للبلوجرانا.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند الدفع بالشاب جادون سانشو بدلا من نيكو شولز.

وحرم حارس دورتموند بوركي، الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46، حيث تصدى لتسديدة قوية من لاعب البلوجرانا.

وفي أخطر فرصة في المباراة لبوروسيا دورتموند، استقبل براندت تمريرة من الطرف الأيسر عبر جادون سانشو، وسدد بقوة على مرمى برشلونة، وتصدى لها الحارس تير شتيجن في الدقيقة 61.

وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 64، حيث تلقى عرضية من الطرف الأيمن، وسدد بالرأس لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس بوركي.

ونجح الفرنسي أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 67، حيث استقبل تمريرة من ميسي على الطرف الأيسر، وسدد مباشرة على يسار حارس بوروسيا دورتموند بوركي.

وحرمت العارضة الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الرابع، حيث نفذ ركلة حرة مباشرة على الطرف الأيمن، في الدقيقة 75.



ودفع فافر بثاني أوراقه زاجادو بدلا من لوكاس بيتشيك، لغلق الطرف الأيمن أمام انطلاقات ثنائي برشلونة فيربو وجريزمان، وأخيرًا جوتزة بدلا من فيجل.



وقلص الشاب جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الفارق، بتسجيل الهدف الأول للألمان، حيث استقبل تمريرة من زميله براندت في منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس تير شتيجن في الدقيقة 77.

وقرر إرنستو فالفيردي مدرب البارسا، إشراك التشيلي أرتورو فيدال بدلا من إيفان راكيتيتش لتأمين خط الوسط في الدقائق الأخيرة، وأخيرًا موسى واجي بدلا من سواريز.

وكاد دورتموند أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87، حيث سدد سانشو كرة قوية تصدى لها الحارس تير شتيجن واصطدمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بخسارة أسود الفيستفال وتأجيل المقعد الثاني في المجموعة للجولة الختامية.