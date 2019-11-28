دوري الأبطال: ليفربول ونابولي يتعادلان ويؤجلان تأهلهما

وقع فريق ليفربول الإنجليزي بفخ التعادل في مباراته البيتية أمام نابولي الإيطالي بعدما افترقا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف ليفربول اللاعب ديان لوفرين، وفي المقابل سجل هدف نابولي اللاعب درايس ميرتينز.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، في حين أصبح برصيد نابولي 9 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

لم تشهد الدقائق الـ20 الأولى أي فرصة خطيرة لكلا الفريقين، لكن ليفربول تلقى ضربة مبكرة، بعدما تعرض لاعبه البرازيلي فابينيو للإصابة، فدخل مكانه الهولندي فينالدوم.

وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 21، عندما مرر جيوفاني دي لورنزو الكرة إلى ميرتينز الذي كسر مصيدة التسلل قبل أن يسدد نحو القائم البعيد لمرمى ليفربول الذي احتج لاعبوه على صحة الهدف، بحجة وجود مخالفة في حق الهولندي فيرجيل فان دايك، بيد أن الحكم تمسك باحتسابه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وعانى ليفربول لخلق الفرص وسط دفاع محكم من نابولي بقيادة كاليدو كوليبالي، قبل أن ينقذ حارس نابولي أليكس ميريت مرماه من هدف محقق في الدقيقة 36، عندما تصدى لرأسية فان دايك.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع عن الشوط الأول، فوصلت الكرة إلى جيمس ميلنر في الناحية اليسرى، لكنه اختار التسديد في الزاوية الضيقة لينقذ ميريت الموقف.

وفي الدقيقة 55، ارتكب ميريت خطأ في التقاط كرة عالية، لتتهادى أمام فيرمينو الذي سددها بسرعة، لكن كوليبالي أبعدها من على خط المرمى.

ودخل أليكس أوكسليد تشامبرلين مكان جوميز في تشكيلة ليفربول، واقترب صلاح من التسجيل في الدقيقة 61 عندما سدد بيسراه الكرة مباشرة في منتصف منطقة الجزاء، لكن محاولته تهادت في أحضان ميريت، وبعدها بدقيقتين أهدر فيرمينو فرصة خطيرة عندما مرت رأسيته بجانب المرمى بعد مضايقة من مانولاس.

وحقق ليفربول مراده في الدقيقة 63، عندما أحرز المدافع الكرواتي ديان لوفرين هدف التعادل برأسية محكمة مستغلًا عرضية زميله ميلنر.

وسيطر ليفربول على مجريات النصف الثاني من الشوط الثاني، لكن من دون أن يهدد مرمى ضيفه بشكل فعال، رغم دخول ألكنسدر-أرنولد مكان ميلنر، فيما بقي دفاع نابولي صامدًا، وحاول إنعاش هجومه بإشراك فرناندو يورينتي مكان المكسيكي هرفينج لوزانو، دون أن يتبدل الحال.