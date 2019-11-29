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برشلونة يعلن مدة غياب ديمبلي بسبب الإصابة

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 21:23

برشلونة يعلن مدة غياب ديمبلي بسبب الإصابة
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق برشلونة الإسباني، مدة غياب لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ديمبلي للإصابة في الدقيقة 26 من مباراة دورتموند، والتي فاز بها البلوغرانا بنتيجة (3-1) في معقله "كامب نو".

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر موقع النادي الرسمي "أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها عثمان ديمبلي، أنه يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، والوقت التقريبي لغيابه حوالي 10 أسابيع".

وسيغيب النجم الفرنسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر لها يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يُذكر أن ديمبلي شارك هذا الموسم في 8 مباريات مع برشلونة، 4 منها في الليغا ومثلها في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا في شباك إشبيلية.


#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#كلاسيكو
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد

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