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يوفنتوس يعرض خطة جديدة لضم نيمار

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 09:36

يوفنتوس يعرض خطة جديدة لضم نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه النهائي من إقحام نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.

وبحسب ما نقله موقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع نيمار، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الصيف الماضي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن خطة يوفنتوس القديمة كانت قائمة على ضم نيمار مقابل ديبالا، بالإضافة إلى 100 مليون يورو.

وأوضح أن يوفنتوس لا ينوي حاليًا التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني، بعد حالة التألق التي يعيشها في الموسم الحالي، ويرفض التفريط فيه حتى لو كان ذلك يعني قدوم نيمار إلى حصن السيدة العجوز.

وأكد "le10sport" أن يوفنتوس ينوي عرض لاعبين آخرين على سان جيرمان لإتمام صفقة نيمار، وهما ماتيا دي تشيليو وإيمري كان بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ويستغل النادي الإيطالي اللاعبين السابق ذكرهما في الصفقة لا سيما أن إدارة النادي الباريسي سبق أن استفسرت عن إمكانية ضم الثنائي هذا الموسم.


#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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