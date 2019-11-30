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ليفربول يبتعد بالصدارة بفوزه على برايتون

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 21:07

ليفربول يبتعد بالصدارة بفوزه على برايتون
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليفربول اللاعب فيرجيل فان ديك، وفي المقابل سجل هدف برايتون اللاعب لويس دينك.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

سار الشوط الأول أكثر نحو مرمى برايتون، حيث افتتح فان دايك النتيجة بركلة حرة لعبها أرنولد، وارتقى لها الهولندي ليضعها برأسه في الشباك، وبعدها أضاع ساديو ماني فرصة أخرى.

وبسيناريو مكرر، لعب أرنولد ركلة ركنية، قابلها فان دايك برأسه في الشباك، لتهتز معنويات الضيوف.

وحاول برايتون تهديد الليفر بانطلاقات ظهيره الأيمن، مارتن مونتويا، وتسديدة لمدافعه لويس دانك فوق العارضة.

لكن تشامبرلين كاد أن يسجل هدفا ثالثا، بعد هجمة سريعة بدأها ماني ومررها إلى فيرمينو، ومنه إلى صلاح، الذي مهد الكرة لتشامبرلين، ليسددها الأخير في أحضان ماتيو رايان، حارس مرمى برايتون.

ونشط الضيوف نسبيا في الشوط الثاني، أملا في تقليص الفارق، بتسديدات لويس دانك، ورأسية للمهاجم أرون كونولي.

أما يورغن كلوب، مدرب الليفر، فاستشعر أن المباراة باتت مضمونة، وبدأ إراحة نجومه منذ الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ومشاركة آدم لالانا، وبعدها حل ديفوك أوريجي بديلا لروبرتو فيرمينو.

إلا أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ارتكب خطأ ساذجا نال على إثره بطاقة حمراء، في الدقيقة 77، بعدما تصدى لكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليخسر كلوب تبديله الثالث، حيث اضطر لإشراك الحارس البديل أدريان مكان تشامبرلين.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب، فمن نفس المخالفة التي احتسبت ضد أليسون، سجل لويس دانك هدفا من ركلة حرة، لترتفع معنويات برايتون، ويطمع في إدراك التعادل، بتسديدة قوية لأرون موي أبعدها أدريان بصعوبة.

كما كاد أدريان أن يتسبب في خطأ فادح، حيث أمسك رأسية باسكال جروس، مهاجم برايتون، على مرتين، لكن ليفربول نجح في تأمين انتصاره الصعب (2-1).


#ليفربول
#برايتون
#الدوري الإنجليزي

ليفربول يبتعد بالصدارة بفوزه على برايتون

ليفربول يبتعد بالصدارة بفوزه على برايتون

ليفربول يبتعد بالصدارة بفوزه على برايتون

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