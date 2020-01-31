زيدان: غاريث بيل مستمر مع ريال مدريد

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن فريقه جاهز لخوض مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، غدا السبت، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية "نود أن نلعب دائمًا وسط جماهيرنا، وما سيحدث هو أن الجماهير في الديربي دائمًا تكون حاضرة لدعمنا".

وعن إمكانية عودة بيل، أجاب "أملك 25 لاعبًا، والشيء الجيد أن الجميع موجود، ومن يدخل لأرض الملعب يبذل كل ما لديه وهذا هو المهم، وأنا الشخص الذي يختار اللاعبين، لأنني المدرب، وكل ما أريده أن يكون كل اللاعبين جاهزين وفي تركيزهم".

وتابع "هل بيل مستعد؟ هو نفس السؤال، ولن أقول من الذي سيلعب، لأنه شيء شخصي، والجميع مستعد وجاهز وسنرى ما سيحدث".

وأردف "الأمر الأكثر تعقيدًا بالنسبة لي، هم الأشخاص الذين استبعدهم من القائمة، فالجميع مهم، ويجب أن تكون كل عناصر الفريق مستعدة، ولا يوجد شيء آخر، فهناك العديد من المباريات وهم يعرفون ذلك، وسوف أعتمد عليهم جميعًا".

وبسؤاله إذا كان ريال مدريد أفضل عما كان في الدور الأول من الليغا، أجاب "لا أعرف، كل مرحلة مختلفة".

واستكمل "الخسارة (7-3) في فترة التحضير للموسم كان لها ظروفها، والآن مباراة أخرى، وستكون لدينا مباراة مُعقدة للغاية ونأمل مشاهدة مباراة جيدة".

وأشار زيزو، إلى أن سر النتائج الجيدة التي يحققها الفريق مؤخرًا هو العمل، مضيفًا "فيرلاند ميندي أعرفه منذ فترة طويلة، لأنني أحب مشاهدة الدوري الفرنسي، وقبل كل شيء هو لاعب تنافسي ولديه الكثير من الجودة الدفاعية والهجومية، ويحب المبارزات، وكان هنا منذ 6 أشهر، ويستوعب بالفعل ما هو ريال مدريد".

وحول موقف هازارد، كشف "هو يتدرب معنا ويتحسن شيئا فشيء، والكل يريد أن يكون جاهزًا، لكننا لن نُخاطر بأي لاعب".

وعن اقتراب بيل من توتنهام، أجاب "غاريث بيل هنا معنا، ولا أفكر في هذا الاحتمال، وأنا سأعتمد عليه".

وشدد زيدان على أنه سيعتمد على الثنائي ماريانو وإبراهيم دياز، رافضًا التعليق على الشائعات حول مستقبلهما.

وواصل "الانتقادات لسيميوني؟ لا أفهم ذلك، وأعلم قدراته كمدرب، وصحيح أنني قلت إن غوارديولا هو الأفضل، لكن سيميوني واحد من أفضل المدربين، وهو ما أثبته سابقًا، والانتقادات لن تُغير نظرتي له".

واختتم "التحسن الدفاعي؟ ما نقوم به هو العمل، حيث نعمل بشكل جيد، وفي كل مباراة نُظهر ذلك، وأقدر عمل كل اللاعبين ونعلم أن أهم شيء هو الدفاع عن مرمانا، ثم بعد ذلك ومع الجودة التي نمتلكها يمكننا الهجوم والفوز".