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غوارديولا: سأكون فاشلا إذا لم نفز بدوري الأبطال

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 14:08

غوارديولا: سأكون فاشلا إذا لم نفز بدوري الأبطال
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن الموسم الحالي لفريقه ومباراة اليوم أمام توتنهام هوتسبير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "الموسم الماضي كان استثنائيًا لمانشستر سيتي، ولكن الناس ظلوا يقولون لكنكم لم تفوزوا بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لهذا السبب سوف يحكمون علي، إذا لم نفز بدوري الأبطال في الفترة الأخيرة لي هنا، فسأكون فاشلا. أعرف ذلك".

وتابع "الفرق بين توتنهام مع بوكيتينو ومورينيو؟ إنهما مختلفان إلى حد كبير، ولكن هناك أوجه تشابه، فهما عدوانيان جدًا".

وأتم "كل مدرب لديه أفكار مختلفة، وكل منهما مدرب رائع. كان بوكيتينو هناك منذ 5 أو 6 سنوات، بينما مورينيو يعمل منذ أشهر فقط، لذلك يحتاج الجميع إلى وقت لجعل فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها".

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#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي
#دوري أبطال أوروبا

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