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مدرب ليفربول: حققنا نتيجة غريبة ومن الصعب إيقافنا!

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 08:47

مدرب ليفربول: حققنا نتيجة غريبة ومن الصعب إيقافنا!
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن احترامه لنظيره ساوثهامبتون، رغم الفوز عليه بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر ساوثهامبتون قدرة لافتة على مجاراة ليفربول، رغم أن النتيجة النهائية لا توحي بذلك، وهو ما عبر كلوب عن إعجابه به بعد انتهاء المباراة.

وبهذه النتيجة، يبتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يلتقي توتنهام مساء اليوم الأحد.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عقب انتهاء اللقاء "قراءة المجريات من أجل التحسن في المباراة والتعلم منها هو ما احتجنا لفعله من أجل الفوز".

وأضاف "لا يمكنني الإشادة بشكل كاف بتحضير وتمركز ساوثهامبتون، يا لها من نتيجة غريبة في النهاية، إنها مستحقة لأننا سجلنا الأهداف، لكن يا له من فريق".

وأضاف "سنحت له تسديدات عديدة نحو المرمى، وتوجب علينا أن نغيّر في الشوط الثاني، هذا ساعدنا بشكل هائل، وعندما تسير معنا الأمور على ما يرام، يصعب إيقافنا، حتى عندما تقدمنا 4-0، لم يتوقف ساوثهامبتون، وأنا أملك احترامًا لهم لهذا السبب".

واحتج لاعبو ساوثهامبتون على عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لهم قبل لقطة الهدف الأول لليفربول، وهو ما علق عليه كلوب بالقول "كانت لحظة حاسمة، لا يعني ذلك أن الأمور كانت ستنتهي إذا تم احتساب الركلة، لكن المباراة كانت لتتخذ مسارًا مختلفًا".

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#ساوثهامبتون
#الدوري الإنجليزي

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