ماذا قال مدرب برشلونة بعد الإقصاء من كأس الملك؟

أعرب مدرب برشلونة، كيكي سيتين، عن ألمه بعد إقصاء فريقه على يد أتلتيك بيلباو من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وسقط برشلونة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد، الخميس، في ختام منافسات دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "صحيح أن النتيجة هي الأهم، لكن الأجواء كذلك مهمة. الفريق الكاتالوني كان أفضل على كل المستويات. لم يختبر الحارس تير شتيغن على الإطلاق".

وتابع "سنحت لنا 4 أو 5 فرص محققة للتسجيل لكننا استقبلنا هدفًا في وقت صعب للغاية. قرأنا المباراة بشكل جيد وسارت كما كنا نريد بالضبط. ينبغي تهنئة المنافس لأنه سجل هدفا، بينما عجزنا نحن عن ذلك".

ونوه "سارت الأمور بشكل جيد باستثناء النتيجة، من المُحزن الإقصاء، لكني أعتقد أننا قطعنا خطوة للأمام فيما نحتاج إلى تحسينه، وحافظنا على أشياء كثيرة أكثر من النتيجة في مباراة معقدة وصعبة".

واستكمل "ركلة جزاء لدي يونغ؟ كنت بعيدًا ولم أشاهدها، لكن سمعت بأنها ركلة جزاء واضحة، عامة لن أتحدث عن التحكيم".

واختتم "حالة بيكيه؟ لا أعتقد أن إصابته صعبة، وقد يكون ذلك بسبب الحمى التي عانى منها مؤخرًا".