عشية الديربي: ماذا قال كونتي عن ميلان وإبراهيموفيتش؟

تحدث مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، عن مباراة الديربي المرتقبة والمقررة يوم غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني، برصيد 51 نقطة، فيما يقبع ميلان بالمركز التاسع، برصيد 32 نقطة.

وقال كونتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة "عندما أقيم لقاء الدور الأول، كان في الأسبوع الرابع فقط، لذلك لم يكن يعرف أي فريق نوع الموسم الذي ينتظره".

وأضاف "جيامباولو تولى المهمة الفنية لميلان في بداية الموسم، والآن ستيفانو بيولي، لقد تغير الفريقان كثيرا.. ونحن سنبدأ سلسلة من المباريات الصعبة، ثم بعد ذلك سيكون لدينا فكرة أفضل عن نوع رحلتنا".

وتابع "ميلان يستحق الحصول على نقاط أكثر من وضعه الحالي، لأنهم فريق جيد، ولديهم بطل مثل إبراهيموفيتش الذي يجلب الثقة والخبرة".

وواصل "أعتقد أن وجود إبراهيموفيتش سيزيد من مستوى الترفيه، وأنا أرحب دائمًا بمواجهة الأفضل.. أعتقد أنها ستكون لحظة عاطفية لزلاتان أيضًا".

وعن ضم كريستيان إريكسن، قال كونتي "لقد تعاقدنا معه لأنه يتمتع بخصائص تناسب أسلوبنا، إيطاليا تتطلب تكتيكا أكبر من الدوريات الأخرى، لذا سيحتاج كريستيان لبعض الوقت للتكيف مع التغييرات".

واستطرد "أتمنى ألا يحتاج لوقت طويل، لأننا بحاجة إليه.. إنه لاعب ذكي يفهم كرة القدم، ونحن سعداء جدا بوجوده".

وتعاقد كونتي مع 5 لاعبين من الدوري الإنجليزي، منذ الصيف الماضي، وحول ذلك قال "كان لدي تجربة رائعة في إنجلترا، حيث يوجد أحد أهم دوريات العالم، يمكنك أن تجد العديد من الموهوبين هناك.. لقد كان قرارًا تكتيكيًا".