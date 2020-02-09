  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فان دايك يرد على إمكانية رحيله عن ليفربول!

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 09:02

فان دايك يرد على إمكانية رحيله عن ليفربول!
النجم الهولندي فيرجيل فان دايك (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، حسم موقفه من إمكانية الرحيل عن صفوف "الريدز"، في ظل اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه.

وأشارت تقارير إيطالية في وقت سابق، إلى أن يوفنتوس يستعد لعرض 150 مليون جنيه إسترليني لضم فان دايك في الصيف.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن فان دايك يفضل الاستمرار مع ليفربول وعدم الرحيل.

ويعود ذلك إلى التألق الكبير الذي يعيشه المدافع الهولندي مع الريدز، في فترة تاريخية للنادي الإنجليزي، والذي عاد لتحقيق الألقاب، وبات قريبًا من استعادة الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا من الغياب.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في 2018، قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 76.19 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، شارك فان دايك مع ليفربول في 106 مباريات بجميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 أخرى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليفربول
#يوفنتوس
#فيرجيل فان دايك

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس
كريستيانو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس

2020-02-09

عشية الديربي: ماذا قال كونتي عن ميلان وإبراهيموفيتش؟
عشية الديربي: ماذا قال كونتي عن ميلان وإبراهيموفيتش؟

2020-02-08

مدرب سان جيرمان يستبعد نيمار عن مواجهة ليون
مدرب سان جيرمان يستبعد نيمار عن مواجهة ليون

2020-02-08

الأكثر قراءة

بالبث المباشر: جندي تايلاندي يقتل ويصيب العشرات ويتحصن بمجمع تجاري

بالبث المباشر: جندي تايلاندي يقتل ويصيب العشرات ويتحصن بمجمع تجاري

2020-02-08
اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار

اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار

2020-02-08
ليس عبر الهواء فقط: فيروس كورونا ينتقل عبر البراز

ليس عبر الهواء فقط: فيروس كورونا ينتقل عبر البراز

2020-02-08
حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي

حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي

2020-02-08
الأجواء العاصفة: أضرار وانقطاع للتيار الكهربائي قبيل منخفض الأحد

الأجواء العاصفة: أضرار وانقطاع للتيار الكهربائي قبيل منخفض الأحد

2020-02-08