  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يجهز عرضا لضم المغربي زياش

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 09:12

تشيلسي يجهز عرضا لضم المغربي زياش
النجم المغربي حكيم زياش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا للتعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن البلوز مستعدون لدفع 45 مليون إسترليني، من أجل الفوز بخدمات أسد الأطلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك إدارة تشيلسي، جاء بعدما أصيب المدرب فرانك لامبارد بالإحباط الشديد، في ظل فشل النادي في ضم أي لاعب، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، رغم رفع الإيقاف عنه.

ويتمسك لامبارد بالتعاقد مع زياش، متوقعا أن يضيف اللاعب المغربي مزيدًا من الإبداع والفاعلية للفريق أمام المرمى.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد تحدثت أيضا عن وجود اهتمام قوي من جانب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم زياش، عقب نهاية الموسم الجاري.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تشيلسي
#حكيم زياش
#أياكس أمستردام

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يبدي اهتمامه بضم دوناروما
ريال مدريد يبدي اهتمامه بضم دوناروما

2020-02-12

مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!
مفاجأة في عقد كلوب مع ليفربول!

2020-02-11

برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي
برشلونة يحدد مدة غياب ديمبلي

2020-02-11

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرص لأمطار

2020-02-11
عباس أمام مجلس الأمن: لن نقبل بـ

عباس أمام مجلس الأمن: لن نقبل بـ"صفقة القرن"

2020-02-11
محاكمة مشايخ من الجولان بسبب معارضتهم

محاكمة مشايخ من الجولان بسبب معارضتهم "عنفات الرياح"

2020-02-11
الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

2020-02-11
خلل في منصة الغاز

خلل في منصة الغاز "ليفياتان": انفجارات قوية وشعلة تضيء السماء

2020-02-11