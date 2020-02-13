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برشلونة يواجه أزمة قبل ملاقاة خيتافي!

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 00:57

برشلونة يواجه أزمة قبل ملاقاة خيتافي!
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة يواجه أزمة قبل مباراته المقبلة والمقررة أمام خيتافي يوم السبت القادم، ضمن أحداث الجولة الـ24 من الليغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جيرارد بيكيه عاد للمشاركة في مران برشلونة، بينما تغيب صامويل أومتيتي عن التدريبات الجماعية وقام بعمل محدد.

ويفقد برشلونة خدمات كليمنت لينغليت في المباراة المقبلة، بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأخير ضد ريال بيتيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مران برشلونة شهد أيضًا غياب نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن، بسبب معاناته من التهاب اللوزتين.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لا يزال يأمل عودة أومتيتي للعمل مع الفريق قبل لقاء خيتافي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحارس البرازيلي نيتو شارك في المران، عقب تعافيه من الإصابة.

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#برشلونة
#خيتافي
#الدوري الإسباني

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