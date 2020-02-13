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بلباو يأخذ خطوة نحو نهائي الكأس الأسباني

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 14:22

بلباو يأخذ خطوة نحو نهائي الكأس الأسباني
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

فاز نادي أتليتك بلباو على خصمه غرناطة بهدف يتيم، يوم أمس الأربعاء، في مباراة لُعبت على ملعب سان ماميس، لحساب ذهاب الدور نصف نهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول من اللقاء بهدف أحرزه اللاعب إيكار مونياين في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، نجح بلباو في إضافة هدف ثان عند الدقيقة 60 عبر اللاعب أندير كابا، لكن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل.

ومن المقرر أن يلعب الخميس، فريقا ريال سوسيداد ضد مفاجئة البطولة ميراندس، لحساب الدور ذاته، على ملعب أنويتا في إقليم الباسك.

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#بلباو
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