غوارديولا: لست أفضل مدرب في العالم

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اعتبر أنه ليس أفضل مدرب على مستوى العالم.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن، حول أنه أفضل مدرب في العالم "ماذا يعني أفضل مدرب؟ لم أشعر أبدًا أنني الأفضل".

وأضاف "لم أشعر بذلك أبدًا في حياتي حتى عندما فزت بـ6 ألقاب متتالية وعندما حققت الثلاثية".

وتابع "لقد حققت انتصارات لأن لدي لاعبين غير عاديين في الأندية الكبيرة التي كنت أعمل بها. هناك مدربون مذهلون لا يملكون هؤلاء اللاعبين وهذه الأندية".

وأتم عوارديولا "أنا مدرب جيد، لكنني لست الأفضل. أعطني فريقًا ليس كمانشستر سيتي ولن أحقق انتصارات".

يذكر أن غوارديولا حقق لقب الليغا 3 مرات مع برشلونة بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، وتوج مع مانشستر سيتي بلقب البريمييرليغ مرتين ولم يحقق أي لقب أوروبي.