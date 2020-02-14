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إنتر ميلان يفكر في ضم أوباميانغ

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 15:25

إنتر ميلان يفكر في ضم أوباميانغ
النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن إنتر ميلان يضع أوباميانغ في خططه الصيفية، بعدما لم يجدد عقده مع ناديه الحالي آرسنال، والذي سينتهي في صيف 2021.

وينوي إنتر، ضم الفهد الجابوني، حال لم ينجح في الإبقاء على نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المطلوب بشدة في برشلونة وريال مدريد.

ويعيش أوباميانغ موسما سيئا مع الجانرز، رغم أدائه الجيد حيث سجل 14 هدفا في البريمييرليغ هذا الموسم، لكن نتائج الفريق غير جيدة بالمرة، حيث يبتعد عن المراكز المؤهلة للتشامبيونزليغ.

وتبلغ قيمة المهاجم الجابوني 70 مليون يورو، لكن حاجة آرسنال للاستغناء عن خدماته مع اقتراب عقده من النهاية، قد تجعله يوافق على خفض سعره.

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#إنتر ميلان
#آرسنال
#بيير إيميريك أوباميانغ

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