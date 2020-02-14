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برشلونة يستقر على مرشح جديد لخلافة ديمبلي

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 08:44

برشلونة يستقر على مرشح جديد لخلافة ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن المدير الرياضي لبرشلونة، إيريك أبيدال، اقترح مهاجم ليفانتي، روجير مارتي، من أجل تعويض غياب الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وتقدم برشلونة بطلب رسمي إلى رابطة الليغا، لاستبدال ديمبلي بلاعب آخر من المسابقات المحلية، وفقا لما تنص عليه اللوائح.

وأرفق برشلونة مع الطلب، التقرير الطبي لحالة ديمبلي، والذي يثبت حاجة اللاعب لفترة علاج تتجاوز 5 أشهر، قبل المشاركة مجددا في المباريات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عقد مارتي (29 عاما) مع ليفانتي يحتوي على شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو، لكن اللاعب أكد مؤخرا أنه اتفق مع رئيس ناديه على الرحيل مقابل 12 مليون يورو فقط.

وينافس مارتي على لقب هداف الليغا هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف خلال 22 مباراة، ليأتي خلف الثلاثي ليونيل ميسي وكريم بنزيمة ولويس سواريز.

وذكرت الصحيفة، أن اسم مارتي، أُقترح الأسبوع الماضي، على الأمانة الفنية لبرشلونة، من قبل الوسيط روي ألفيس.

ورغم أنه لم يكن أحد الأسماء المطروحة بقوة على الطاولة، إلا أن الصعوبات التي يواجهها البارسا في المرشحين الأوائل، هي ما دفعتهم للتفكير في مارتي.

وأوضح التقرير، أن الخيار الأول لبرشلونة كان ويليان خوسيه، ثم لوكاس بيريز، وأنخيل رودريغيز، ولورين مورون.

ويعتبر مارتي خيارا جيدا لبرشلونة، بسبب إجادته على طرفي الملعب وفي قلب الهجوم، بالإضافة لخبراته الطويلة في الليغا.

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#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#روجير مارتي

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