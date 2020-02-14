زياش.. نجم عربي آخر في البريمييرليغ

ينضم النجم المغربي، حكيم زياش، إلى قائمة اللاعبين العرب الذين يتنافسون في الدوري الإنجليزي، حينما يرتدي قميص تشيلسي بداية من الموسم الكروي القادم.

وبعد 4 مواسم قضاها في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج خلالها بالعديد من الألقاب معه وقاده للصعود للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أعلن النادي الهولندي توصله لاتفاق مع تشيلسي على انضمام زياش لصفوف الفريق اللندني في الموسم القادم مقابل 40 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 44 مليونًا.

وأصبح زياش، الصفقة الأولى التي يبرمها تشيلسي بعد حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، بسبب انتهاكه قواعد التعاقد مع اللاعبين القصر، قبل أن يتقرر تقليص العقوبة لفترة واحدة فقط، ليصبح بمقدور النادي إضافة لاعبين لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب.

كما بات النجم الدولي المغربي أول صفقة يجريها تشيلسي في عهد مدربه الحالي فرانك لامبارد، الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري، خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي درب الفريق لموسم واحد قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.

وبانضمام زياش، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المسابقة منذ بدء نظامه الحديث موسم 1992-1993، حيث سبقه إلى ذلك أسماء عديدة مثل مصطفى حجي الذي لعب لكوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونور الدين نايبت الذي لعب لتوتنهام هوتسبير، بالإضافة لمروان الشماخ الذي لعب في آرسنال في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

وانضم زياش لقائمة من اللاعبين العرب المتواجدين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فاز بلقب هداف الدوري في آخر موسمين.

وفي مانشستر سيتي، يتألق الجزائري رياض محرز مع ناديه رفقة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد منافسة دامت حتى اللحظات الأخيرة مع ليفربول.

وإلى جانب صلاح ومحرز، يتواجد 5 لاعبون عرب أيضًا في أندية الدوري الإنجليزي، أي أن الموسم الحالي يشهد وجود 7 لاعبين عرب، ربما يرتفع عددهم إلى ثمانية مع انضمام زياش الموسم المقبل، وبقاء كل هؤلاء اللاعبين.

ويتواجد الثنائي المصري محمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي في صفوف أستون فيلا، الذي عاد للدوري الإنجليزي بداية الموسم الجاري.

وعاد المغربي سفيان بوفال إلى ناديه ساوثهامبتون مطلع الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لنادي سيلتا فيغو الإسباني.

وفي وولفرهامبتون، يبرز اسم المغربي رومان سايس كممثل للاعبين العرب في فريق المدرب البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، حيث دخل موسمه الرابع مع الفريق.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عودة النجم الجزائري نبيل بن طالب لأجواء الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه لنيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.