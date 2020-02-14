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صدمة كروية: استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 20:46

صدمة كروية: استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن استبعاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من اللعب بالبطولات الأوروبية ومنها دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "غارديان" الإنجليزية، فإن العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي، جاءت بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، اعتبر أن مانشستر سيتي قام بـ"تضليله"، واخترق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكشف التقرير أن إدانة مانشستر سيتي جاءت بعد تزوير عقود رعايتهم وتضخيمها، بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود رعاية السيتيزنس في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018.

وأوضح التقرير أن الوثائق التي خرجت للنور في ذلك الوقت تفيد بأن عقد رعاية مانشستر سيتي يبلغ 67.5 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ذلك، فقد تم إثبات أن شركة "الاتحاد" تدفع 8 ملايين جنيه إسترليني فقط لا غير، بينما المبلغ المتبقي من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك النادي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وكان مسؤولو مانشستر سيتي قد نفوا صحة تلك التسريبات في وقتٍ سابق، مؤكدين أنها محاولة لـ"تشويه" صورة النادي.

وأكد التقرير أن مانشستر سيتي يحق له التقدم بطعن على القرار خلال الفترة المقبلة، عن طريق المحكمة الرياضية الدولية.

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#مانشستر سيتي
#دوري أبطال أوروبا
#الاتحاد الأوروبي
#يويفا

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