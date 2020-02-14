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محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب مع "الريدز"

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 08:53

محمد صلاح ينال جائزة أفضل لاعب مع "الريدز"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، سعادته بنيل جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر كانون الثاني/يناير، مشيرا إلى أن هدفه أمام مانشستر يونايتد هو الأفضل له خلال الشهر.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، ليصبح اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يحققها مرتين.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "شكرا لكم، أنا سعيد بهذه الجائزة، لكن كما قلت من قبل، الشيء المهم هو الفوز بالمباريات، وأعتقد أننا حققنا نتائج جيدة هذا الشهر، لذلك نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك".

وبسؤاله "هل هدفه أمام اليونايتد هو الأفضل له هذا الشهر؟"، أجاب "نعم، أعتقد ذلك، لقد سجلت هدفًا ضد مانشستر يونايتد بعد عامين، وكانت تلك هي اللحظة المفضلة لي".

ويستأنف ليفربول طريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، برحلة إلى نورويتش سيتي، يوم السبت المقبل.

وأتم صلاح "أعتقد أننا حصلنا على استراحة جيدة، والجميع في حالة نشاط ومتحمسون للعودة مرة أخرى، لذلك نأمل أن نكون مستعدين للمباراة".

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#محمد صلاح
#ليفربول
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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