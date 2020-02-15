يوفنتوس يخطط لاستغلال أزمة مانشستر سيتي!

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط لاستغلال أزمة مانشستر سيتي الإنجليزي بعد استبعاده من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 30 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن البيانكونيري سيتدخل لإقناع بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بتولي تدريبه بدءًا من الموسم المقبل، خاصةً في ظل عدم تقديم المدرب ماوريسيو ساري مستويات مقنعة، حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى إن إدارة مانشستر سيتي في المقابل، طلبت من غوارديولا عدم الاهتمام بأي عروض تقدم له، مؤكدة أنه سيستمر مع الفريق في الموسم الجديد.

ومن جانبه، كان بيب قد أكد قبل أسابيع قليلة، استعداده للبقاء مع مانشستر سيتي، الذي يشعر بأنه مدين له بالكثير.

لكن هذه التصريحات، كانت قبل حرمان الفريق من اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يجعل غوارديولا يعيد التفكير في الأمر، بحسب "موندو ديبورتيفو".